Об этом сообщает BBC.

В своем выступлении в сенате Марио Драги заявил, что призывы общественности, требующей, чтобы правительство национального единства продолжило работу, "невозможно игнорировать". Он поблагодарил избирателей, профсоюзы, университеты и промышленность, а также работников здравоохранения и мира спорта за "незаслуженные" призывы остаться в должности премьера.

Теперь депутатам предстоит проголосовать вотум доверия Драги.

Премьер заявил, что совершенно новое коалиционное соглашение – "единственный способ, если мы хотим остаться вместе".

Через несколько часов три партии в коалиции заявили, что не будут участвовать в голосовании.

После того, как лидер левого центра назвал 20 июля "днем безумия", Марио Драги выиграл голосование, но, лишенный поддержки трех партий, теперь он, вероятно, подаст в отставку второй раз за неделю.

14 июля премьер-министр Италии Драги подал в отставку, но президент страны Матарелла ее не принял.

16 июля глава МИД Италии Луиджи Ди Майо предупредил, что беспорядок, охвативший правительство Марио Драги, грозит лишить Украину жизненно важной военной поддержки в ее борьбе с Россией.

17 июля бизнес, местные власти и профсоюзы Италии попросили премьер-министра Драги не уходить в отставку.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb