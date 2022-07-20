Премьер Италии Драги отказался уходить в отставку. Коалиция в парламенте распалась
Глава правительства Италии Марио Драги отказался от отставки, призвав к заключению нового коалиционного соглашения
Об этом сообщает BBC.
В своем выступлении в сенате Марио Драги заявил, что призывы общественности, требующей, чтобы правительство национального единства продолжило работу, "невозможно игнорировать". Он поблагодарил избирателей, профсоюзы, университеты и промышленность, а также работников здравоохранения и мира спорта за "незаслуженные" призывы остаться в должности премьера.
Теперь депутатам предстоит проголосовать вотум доверия Драги.
Премьер заявил, что совершенно новое коалиционное соглашение – "единственный способ, если мы хотим остаться вместе".
Через несколько часов три партии в коалиции заявили, что не будут участвовать в голосовании.
После того, как лидер левого центра назвал 20 июля "днем безумия", Марио Драги выиграл голосование, но, лишенный поддержки трех партий, теперь он, вероятно, подаст в отставку второй раз за неделю.
- 14 июля премьер-министр Италии Драги подал в отставку, но президент страны Матарелла ее не принял.
- 16 июля глава МИД Италии Луиджи Ди Майо предупредил, что беспорядок, охвативший правительство Марио Драги, грозит лишить Украину жизненно важной военной поддержки в ее борьбе с Россией.
- 17 июля бизнес, местные власти и профсоюзы Италии попросили премьер-министра Драги не уходить в отставку.
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