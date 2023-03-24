Премьер Испании Санчес призвал "прислушаться к Китаю", чтобы прекратить войну в Украине
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что мир должен прислушаться к голосу Китая, чтобы прекратить войну России против Украины
Об этом пишет Reuters.
"Китай является глобальным игроком, поэтому очевидно мы должны прислушаться к его голосу, чтобы понять, сможем ли мы все вместе покончить с этой войной и сможет ли Украина восстановить свою территориальную целостность", - заявил Санчес на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Европейского Совета .
- Напомним, к годовщине начала полномасштабной войны Китай опубликовал свое видение того, как завершить войну между Россией и Украиной.
- Накануне сообщалось , что премьер-министр Испании на следующей неделе должен посетить Китай, отмечается, что разговор об Украине будет в повестке дня.
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