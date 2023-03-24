Об этом пишет Reuters.

"Китай является глобальным игроком, поэтому очевидно мы должны прислушаться к его голосу, чтобы понять, сможем ли мы все вместе покончить с этой войной и сможет ли Украина восстановить свою территориальную целостность", - заявил Санчес на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Европейского Совета .