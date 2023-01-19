Об этом он сказал на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Политик считает переговоры с Владимиром Путиным единственно возможным вариантом прекращения войны в Украине.

"Важно, чтобы мы поддерживали связь с Путиным", – сказал он.

Санчес решительно выступает за то, чтобы правительства Германии и Франции взяли на себя инициативу, ведь они являлись частью нормандского формата.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил , что его страна пока не намерена передавать Украине танки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на экономическом форуме в Давосе заявил , что не видит окончания войны в Украине в ближайшем будущем.

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