Премьер Испании Санчес призвал Германию и Францию к посредничеству в переговорах Украины с Путиным о прекращении войны
Премьер-министр Испании Педро Санчес 19 января заявил о необходимости переговоров между Украиной и РФ при посредничестве Германии и Франции
Об этом он сказал на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Политик считает переговоры с Владимиром Путиным единственно возможным вариантом прекращения войны в Украине.
"Важно, чтобы мы поддерживали связь с Путиным", – сказал он.
Санчес решительно выступает за то, чтобы правительства Германии и Франции взяли на себя инициативу, ведь они являлись частью нормандского формата.
- Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил , что его страна пока не намерена передавать Украине танки.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на экономическом форуме в Давосе заявил , что не видит окончания войны в Украине в ближайшем будущем.
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