Премьер Испании Санчес призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским

Об этом сообщает испанское издание Reuters.

Испанский премьер-министр прибыл в Пекин 31 марта. Во время пресс-конференции по итогам встречи с Си Цзиньпином, Педро Санчес сообщил, что поддержал формулу мира, предложенную Украиной.

"Я считаю, что это план, который закладывает основы крепкого мира в Украине и полностью отвечает Уставу Организации Объединенных Наций и ее принципам, нарушенным Путиным своим вторжением", - сказал Санчес.

Что именно китайский лидер ответил на эти слова – Санчес не сообщил. Однако премьер-министр отметил, что призвал лидера КНР поговорить с Владимиром Зеленским.

Педро Санчес считает свой визит в Пекин возможностью убедить Китай занять более проевропейскую сторону в вопросе войны России против Украины.

По данным издания, официальный Мадрид считает роль Китая и, в частности, позицию Си Цзиньпина решающими в установлении мира. Во время встречи с лидером КНР Педро Санчес, вероятно, пытался его убедить, что мирный план должен демонстрировать поддержку Украины, иначе он будет безрезультатным.

"У нас много ожиданий, мы считаем, что эта встреча с Си Цзиньпином очень важна", - заявлял премьер в самолете на пути в Китай.

Кроме того, сообщается, что Санчес надеялся получить от Си Цзиньпина заверение, что Китай не будет передавать России оружие.