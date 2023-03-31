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Обновлено

Премьер Испании Санчес призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским

31 мартa, 2023 пятница
15:00
Мир

В ходе визита в Пекин премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна поддерживает формулу мира, предложенную Украиной и призвал китайского лидера пообщаться с украинским президентом

Об этом сообщает испанское издание Reuters.

Испанский премьер-министр прибыл в Пекин 31 марта. Во время пресс-конференции по итогам встречи с Си Цзиньпином, Педро Санчес сообщил, что поддержал формулу мира, предложенную Украиной.

"Я считаю, что это план, который закладывает основы крепкого мира в Украине и полностью отвечает Уставу Организации Объединенных Наций и ее принципам, нарушенным Путиным своим вторжением", - сказал Санчес.

Что именно китайский лидер ответил на эти слова – Санчес не сообщил. Однако премьер-министр отметил, что призвал лидера КНР поговорить с Владимиром Зеленским.

Педро Санчес считает свой визит в Пекин возможностью убедить Китай занять более проевропейскую сторону в вопросе войны России против Украины.

По данным издания, официальный Мадрид считает роль Китая и, в частности, позицию Си Цзиньпина решающими в установлении мира. Во время встречи с лидером КНР Педро Санчес, вероятно, пытался его убедить, что мирный план должен демонстрировать поддержку Украины, иначе он будет безрезультатным.

"У нас много ожиданий, мы считаем, что эта встреча с Си Цзиньпином очень важна", - заявлял премьер в самолете на пути в Китай.

Кроме того, сообщается, что Санчес надеялся получить от Си Цзиньпина заверение, что Китай не будет передавать России оружие.

  • В преддверии годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Китай опубликовал свое видение того, как завершить войну. Пекин предложил свой "мирный план".
  • О предполагаемом визите премьер-министра Испании Педро Санчеса в Китай стало известно на прошлой неделе. Отмечалось, что война России против Украины будет в повестке дня в разговоре чиновников.
  • 24 марта премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что мир должен прислушаться к голосу Китая, чтобы прекратить войну России против Украины.
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