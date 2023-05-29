Премьер Испании распустил парламент и объявил досрочные выборы
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что распустил парламент и объявил досрочные выборы после поражения своей партии на местных
Об этом информирует Reuters .
"Я принял это решение, изучив результаты вчерашних выборов (28 мая, - ред.). Хотя вчерашние выборы имели местный и региональный масштаб, значение голосования несет в себе послание, выходящее за рамки этого", - сказал Санчес.
Сообщается, что испанская социалистическая рабочая партия Санчеса (PSOE) и ее младший союзник Podemos лишились позиции, в то время как конкурентная консервативная Народная партия и ультраправая партия Vox получили большую поддержку граждан.
Парламентские выборы планируется провести 23 июля.
В целом, выборы должны были состояться в конце года.
- Первоначально Испания планировала отправить Украине шесть танков Leopard. Впоследствии премьер-министр Испании Педро Санчес совершил необъявленный визит в Киев в годовщину вторжения России и объявил , что Испания увеличит свои обязательства до 10 боевых машин.
- 16 марта Роблес по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины подтвердила , что Украина получит еще четыре танка Leopard 2 в дополнение к шести обещанным ранее.
- 12 апреля в Испании подтвердили, что первые 6 танков Leopard прибудут в Украину до конца апреля. О том, что в ближайшие дни Испания поставит Украине шесть из десяти обещанных танков Leopard 2A4, сообщил 22 апреля и глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. Он отметил, что после поставки первых шести танков будет второй пакет с еще четырьмя танками Leopard 2A4.
- 28 апреля стало известно, что шесть танков Leopard, которые предоставила Украине Испания, уже находятся в Польше, откуда по железной дороге отправятся в Украину.
- Во время председательства в Совете Европейского Союза Испания сфокусирует свое внимание на обеспечении постоянной поддержки Украине в условиях агрессии России.
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