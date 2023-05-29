Премьер Испании распустил парламент и объявил досрочные выборы

Об этом информирует Reuters .

"Я принял это решение, изучив результаты вчерашних выборов (28 мая, - ред.). Хотя вчерашние выборы имели местный и региональный масштаб, значение голосования несет в себе послание, выходящее за рамки этого", - сказал Санчес.

Сообщается, что испанская социалистическая рабочая партия Санчеса (PSOE) и ее младший союзник Podemos лишились позиции, в то время как конкурентная консервативная Народная партия и ультраправая партия Vox получили большую поддержку граждан.

Парламентские выборы планируется провести 23 июля.

В целом, выборы должны были состояться в конце года.