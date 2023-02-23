Премьер Испании прибыл с визитом в Украину
Утром 23 февраля в Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес
Об этом он написал в твиттере.
"Сегодня возвращаюсь в Киев. Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир", - подчеркнул он.
По данным Общественного , Санчеса на железнодорожном вокзале Киева встречал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.
Испанский премьер должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским, а также посетить Ирпень и Бучу.
- Накануне испанские СМИ анонсировали его визит в Украину.
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