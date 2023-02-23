Об этом он написал в твиттере.

"Сегодня возвращаюсь в Киев. Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир", - подчеркнул он.

По данным Общественного , Санчеса на железнодорожном вокзале Киева встречал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

Испанский премьер должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским, а также посетить Ирпень и Бучу.