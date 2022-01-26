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Премьер Испании предупредил Россию о серьезных последствиях для экономики в случае нового нападения на Украину

26 января, 2022 среда
19:44

В среду, 26 января, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Россия в случае нового вторжения в Украину получит санкции от Евросоюза, спровоцирующие серьезные последствия для российской экономики

Об этом премьер заявил на совместной пресс-конференции с финской коллегой Санной Марин, сообщает Reuters.

"Важно донести до России сообщение, что любой случай военного вмешательства будет иметь массовые и серьезные последствия для экономики от санкций ЕС", - сказал Санчес.

Однако премьер не уточнил, в какой форме готовятся эти санкции.

В то же время, премьер-министр Финляндии Марин сказала, что ее страна не планирует немедленно вступать в НАТО, однако она подчеркнула, что РФ не имеет права вето на любое такое решение.

"У нас есть возможность подать заявку на вступление в НАТО в будущем, и очень важно, чтобы мы оставляли эту возможность открытой для себя. Никто не может говорить нам, что нам делать. Это наше собственное решение", - заявила Марин.

  • Как сообщалось ранее, Великобритания разрабатывает пакет усиленных санкций против Кремля в случае нападения России на Украину, которые могут быть направлены лично против президента РФ Владимира Путина.

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