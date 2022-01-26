Премьер Испании предупредил Россию о серьезных последствиях для экономики в случае нового нападения на Украину

Об этом премьер заявил на совместной пресс-конференции с финской коллегой Санной Марин, сообщает Reuters.



"Важно донести до России сообщение, что любой случай военного вмешательства будет иметь массовые и серьезные последствия для экономики от санкций ЕС", - сказал Санчес.



Однако премьер не уточнил, в какой форме готовятся эти санкции.



В то же время, премьер-министр Финляндии Марин сказала, что ее страна не планирует немедленно вступать в НАТО, однако она подчеркнула, что РФ не имеет права вето на любое такое решение.



"У нас есть возможность подать заявку на вступление в НАТО в будущем, и очень важно, чтобы мы оставляли эту возможность открытой для себя. Никто не может говорить нам, что нам делать. Это наше собственное решение", - заявила Марин.

Как сообщалось ранее, Великобритания разрабатывает пакет усиленных санкций против Кремля в случае нападения России на Украину, которые могут быть направлены лично против президента РФ Владимира Путина.