Премьер Испании едет в Китай, планируется разговор об Украине, - CNN
Премьер-министр Испании Педро Санчес на следующей неделе должен посетить Китай, отмечается, что разговор об Украине будет на повестке дня
Об этом сообщили в CNN.
На следующей неделе запланирован государственный визит премьер-министра Испании Пердо Санчеса к лидеру КНР Си Цзиньпину. Утверждается, что война России против Украины будет в повестке дня в разговоре чиновников.
Помощник премьера отметил, что правительство США было информировано о поездке Санчеса 31 марта, которая состоится по приглашению Си Цзиньпина по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Мадридом и Пекином.
Министерство иностранных дел Китая в четверг заявило, что не располагает никакой информацией по этому поводу.
"Испания является одной из ряда стран-членов НАТО, согласившихся отправить современные танки в Украину, и с начала войны подготовила 800 украинских военных в этой пиренейской стране. В прошлом месяце Санчес посетил президента Украины Владимира Зеленского в Киеве в первую годовщину российского вторжения", - добавили журналисты.
- Напомним, к годовщине начала полномасштабной войны Китай опубликовал свое видение того, как завершить войну между Россией и Украиной.
- 20 марта, в Москве состоялась встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась 4,5 часа.
- 21 марта Си Цзиньпин на встрече в Кремле с Путиным заявил, что "конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", комментируя войну в Украине.
- В Bloomberg со ссылкой на данные источники утвердили: чиновники США обеспокоены тем, что Китай может попытаться заверить некоторые страны в нежелании Вашингтона миру в Украине и навязать им свой "мирный план".
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