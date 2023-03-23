Премьер Испании едет в Китай, планируется разговор об Украине, - CNN

Об этом сообщили в CNN.

На следующей неделе запланирован государственный визит премьер-министра Испании Пердо Санчеса к лидеру КНР Си Цзиньпину. Утверждается, что война России против Украины будет в повестке дня в разговоре чиновников.

Помощник премьера отметил, что правительство США было информировано о поездке Санчеса 31 марта, которая состоится по приглашению Си Цзиньпина по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Мадридом и Пекином.

Министерство иностранных дел Китая в четверг заявило, что не располагает никакой информацией по этому поводу.

"Испания является одной из ряда стран-членов НАТО, согласившихся отправить современные танки в Украину, и с начала войны подготовила 800 украинских военных в этой пиренейской стране. В прошлом месяце Санчес посетил президента Украины Владимира Зеленского в Киеве в первую годовщину российского вторжения", - добавили журналисты.