Об этом сообщает The Irirsh Times.

Ирландский премьер заявил, что страна будет поддерживать Украину "перед лицом безнравственной и неспровоцированной террористической войны России".

Мартин планирует встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы пообщаться с украинскими властями по поддержке Украины на сегодня и в будущем и обсудить планы о дальнейшем восстановлении страны после войны.

"Бомбардировки и нападения на гражданское население – это не что иное, как военные преступления, и я использую свой визит, чтобы выразить поддержку Ирландией шагов, направленных на полную ответственность тех, кто стоит за этими нападениями", - заявил Михал Мартин накануне.

Напомним, 1 июля премьер Норвегии Йонас Гар Стере прибыл в Киев и встретился с Зеленским.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb