Премьер Ирландии прибыл с визитом в Киев
Премьер-министр Ирландии Михал Мартин прибыл в Киев, чтобы выразить Украине поддержку и солидарность и встретиться с президентом Зеленским
Об этом сообщает The Irirsh Times.
Ирландский премьер заявил, что страна будет поддерживать Украину "перед лицом безнравственной и неспровоцированной террористической войны России".
Мартин планирует встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы пообщаться с украинскими властями по поддержке Украины на сегодня и в будущем и обсудить планы о дальнейшем восстановлении страны после войны.
"Бомбардировки и нападения на гражданское население – это не что иное, как военные преступления, и я использую свой визит, чтобы выразить поддержку Ирландией шагов, направленных на полную ответственность тех, кто стоит за этими нападениями", - заявил Михал Мартин накануне.
- Напомним, 1 июля премьер Норвегии Йонас Гар Стере прибыл в Киев и встретился с Зеленским.
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