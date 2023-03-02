Премьер Индии Моди на саммите G20 назвал войну в Украине "напряженностью"
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите G20 в Нью-Дели назвал войну в Украине "напряженностью" и призвал преодолеть разногласия
Об этом пишет The Guardian.
"Опыт последних нескольких лет - финансовый кризис, изменение климата, пандемия, терроризм и войны - четко показывает, что глобальное управление потерпело крах", - сказал Моди, открывая саммит министров иностранных дел G20.
"Мы собираемся во время глубоких глобальных разногласий… У каждого из нас есть свои позиции и взгляды на то, как [можно] разрешить эту напряженность. Однако, как ведущие экономики мира, мы также несем ответственность за тех, кого нет в этой комнате", – добавил он.
Индия хотела , чтобы участники саммита Большой двадцатки сосредоточились на таких вопросах, как борьба с бедностью и глобальные изменения климата, но война в Украине вытеснила другие пункты повестки дня.
- Ранее делегация ЕС заявила, что не поддержит заявление на саммите G20 в Индии, если там не осудят войну России против Украины.
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