Премьер Грузии заявил о задержании Саакашвили

Об этом сообщил премьер Ираклий Гарибашвили во время брифинга, который транслировался в его Facebook .



В Грузии в пятницу, 1 октября, задержали третьего президента страны Михаила Саакашвили.



"Наши агенты (правоохранительных структур - ред.) имели информацию о его перемещениях. Начиная с Украины в сторону Грузии и этот процесс находился под полным контролем. Были приняты соответствующие меры и выбраны такое время и место, чтобы препятствия для задержания были минимальными", - заявил он.



Он отметил, что Саакшвили уже арестовали и перевели в пенитенциарное учреждение.





Напомним, в 2018 году Саакашвили заочно приговорили в Грузии к трем годам заключения по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и к 6 годам заключения по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Также Саакашвили обвиняют в растрате бюджетных средств.

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