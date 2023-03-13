Об этом сообщает Newsgeorgia.ge .

По словам Гарибашвили, власти сделали все для сохранения стабильности в стране и отозвали законопроект об иностранных агентах.

"Решение властей об отзыве законопроекта было единственно верным и не позволило дестабилизировать ситуацию в стране", - сказал Гарибашвили.

Он обвинил в попытке расшатать ситуацию в Грузии партии "Единое национальное движение" и "Гирчи - больше свободы" и международный студенческий проект "Клуб Франклина".

"В беспорядках участвовало молодежное крыло ЕНД и "Гирчи - больше свободы". Мать Саакашвили - Гиули Аласания, основала так называемый Клуб Франклина, где промывают мозги молодежи. У анархистов из "Клуба Франклина" и подготовленных членов "Гирчи" было задание вступить в противостояние со спецназовцами, полицией, спровоцировать их коктейлями Молотова. Для хаоса они даже сами могли убить некоторых молодых людей. Я был поражен, некоторые люди были одеты в какую-то сатанинскую форму - это просто настораживает", - рассказал Гарибашвили.

Он подытожил, что "полиция качественно справилась со сложным испытанием".