Премьер Грузии заявил, что ситуацию в стране расшатывали провокаторы и "люди в сатанинской форме"
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил оппозицию в организации массовых беспорядков в Тбилиси с помощью провокаторов и попытке дестабилизировать ситуацию в стране
Об этом сообщает Newsgeorgia.ge .
По словам Гарибашвили, власти сделали все для сохранения стабильности в стране и отозвали законопроект об иностранных агентах.
"Решение властей об отзыве законопроекта было единственно верным и не позволило дестабилизировать ситуацию в стране", - сказал Гарибашвили.
Он обвинил в попытке расшатать ситуацию в Грузии партии "Единое национальное движение" и "Гирчи - больше свободы" и международный студенческий проект "Клуб Франклина".
"В беспорядках участвовало молодежное крыло ЕНД и "Гирчи - больше свободы". Мать Саакашвили - Гиули Аласания, основала так называемый Клуб Франклина, где промывают мозги молодежи. У анархистов из "Клуба Франклина" и подготовленных членов "Гирчи" было задание вступить в противостояние со спецназовцами, полицией, спровоцировать их коктейлями Молотова. Для хаоса они даже сами могли убить некоторых молодых людей. Я был поражен, некоторые люди были одеты в какую-то сатанинскую форму - это просто настораживает", - рассказал Гарибашвили.
Он подытожил, что "полиция качественно справилась со сложным испытанием".
- 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому закону об иностранных агентах. Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. После этого в стране вспыхнули протесты. Полиция применила к участникам акций слезоточивый газ.
- Министерство иностранных дел Украины заявило , что солидарно с грузинским народом на протестах в Тбилиси и разделяет позицию ЕС о законопроекте по "иноагентам". В свою очередь Владимир Зеленский пожелал Грузии демократического успеха.
- 9 марта политсовет "Грузинской мечты", "Силы народа" и парламентского большинства отозвал закон "О прозрачности иностранного влияния".
- 12 марта Ираклий Гарибашвили подверг критике президента Украины Владимира Зеленского и других политиков за поддержку массовых протестов в Тбилиси и призвал их сначала позаботиться о собственной стране.
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