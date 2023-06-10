Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Премьер Грузии встретился с канцлером ФРГ: обсудили заявку Тбилиси на вступление в ЕС

Премьер Грузии встретился с канцлером ФРГ: обсудили заявку Тбилиси на вступление в ЕС

10 июня, 2023 суббота
04:35
Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Берлине с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Обсудили грузинскую заявку на вступление в ЕС

Об этом сообщает "Немецкая волна".

Канцлер Шольц заявил, что Германия продолжает поддерживать Грузию на пути в Европейский Союз и призвал грузинское правительство предпринять шаги по внедрению необходимых реформ.

"Рекомендации Еврокомиссии указывают путь к получению статуса кандидата. Канцлер призвал правительство Грузии своевременно и с максимальной решимостью принять необходимые меры в ближайшие недели", - отметил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт

Он добавил, что оба лидера договорились продолжать свой открытый и ориентированный на результат диалог.

  • 11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки. ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты в свою территорию.
  • Несмотря на оговорки ЕС, Грузия разрешила первой российской авиакомпании "Азимут" совершать рейсы в страну. На следующий день разрешение на регулярные рейсы в Москву получила грузинская авиакомпания Georgian Airways. Впоследствии разрешение было предоставлено еще одной авиакомпании из РФ – Red Wings.
  • В ответ на возобновление авиасообщения с Россией 27 стран ЕС объявили демарш Грузии.
  • 30 мая в правящей партии Грузии заявили , что будут рассматривать санкции против РФ тогда, когда страна станет частью ЕС.
ЕС
Грузия
Германия
Читайте также:
Володимир Зеленський
9 июня, 2023 пятница
"Есть результат": Зеленский заявил об успехах на фронте
ООН
9 июня, 2023 пятница
В ООН заявили, что называть подрыв Каховской ГЭС военным преступлением РФ – преждевременно
білорусь солдати лукашенко
9 июня, 2023 пятница
Режим Лукашенко готовил наземное вторжение в Украину, но не удалось уговорить армию, - член кабинета Тихановской
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.81
    Покупка 36.81
    Продажа 37.36
  • EUR
    Покупка 39.73
    Продажа 40.52
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
10 июня
05:03
ВСУ ведут контрнаступление на четырех направлениях и достигают существенных успехов, - ISW
04:07
"Вучича прочь!": В Белграде продолжаются массовые антиправительственные протесты
03:39
Обновлено
Атака "шахедов" на Одессу: обломки попали в многоэтажку, 3 человека погибли, более 10 - ранены
03:16
Международный суд ООН в Гааге приобщил к иску Украины против РФ еще 32 страны
02:48
Китай поддержал мирные инициативы лидеров государств Африки по Украине
02:20
Бельгия предоставит Украине €3,5 млн для преодоления последствий взрыва Каховской ГЭС
01:52
Виктор Медведчук
Виктора Медведчука лишили статуса академика юридических наук
01:24
Конгресc США
В конгрессе США зарегистрирован законопроект о признании РФ страной-спонсором терроризма
01:06
Эстония запретила въезд в страну главе РПЦ Кириллу и еще 57 россиянам
00:56
Дональд Трамп
Трампу грозит 400 лет тюрьмы: детали обвинения экспрезидента США
00:38
Конгресc США
Конгрессмены представили резолюцию с призывом к Байдену передать Украине ATACMS
00:28
Киевский облсовет призвал Верховную Раду запретить в Украине УПЦ МП
00:17
Эксклюзив
До конца следующей недели мы увидим реальное движение ВСУ не на сотни метров, а на километры, – военный эксперт Свитан
2023, пятница
9 июня
23:53
"Вывод очень отрицательный для Украины": Сергей Власенко о решении Венецианской комиссии по закону об олигархах
23:43
Энергоатом переводит последний энергоблок ЗАЭС в режим "холодной остановки"
23:33
Экс-премьер Британии Борис Джонсон уходит в отставку из парламента из-за расследования о COVID-вечеринках
23:31
Эксклюзив
Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, - гендиректор Укргидроэнерго
23:20
ВСУ нанесли удар по штабу российских войск на Арабатской стрелке, куда приезжал Путин, - OSINT-сообщество
22:49
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 июня
22:36
Британия дважды в сутки поднимала истребители для перехвата российских самолетов
22:09
Канада продлила беспошлинный импорт украинских товаров
22:06
Дело о нападении на Стерненко: один из исполнителей осужден на 10 лет
21:49
Бывшее имущество Ротенбергов передали в Фонд госимущества и приватизируют
21:45
Обновлено
Россияне несколько раз обстреляли Херсон во время эвакуации: ранены 3 человека, среди них ребенок
21:28
Эксклюзив
Владимир Огрызко
Если Украина уступит территории - демократия потерпела поражение от тоталитаризма, и продолжение наступит очень быстро, - Огрызко
21:19
"Они праздновали День русского языка и набрали в рот воды": Кулеба об отсутствии реакции ООН на подрыв Каховской ГЭС
21:19
Инфографика
Морпехи уничтожили 7 танков, 8 артсистем и 2 наблюдательных поста россиян за неделю
21:01
"Мрійники": The Hardkiss и TVORCHI выпустили совместный трек
20:58
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:39
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Россия признала, что Крым ей не нужен и подготовительные действия перед контрнаступлением ВСУ: военные итоги недели
20:33
Достижения на передовой, активные действия, оборона: Зеленский провел заседание Ставки
20:30
МАГАТЭ запускает программу помощи Украине
20:03
OPINION
Об эйджизме в телевизоре
19:59
Иран планирует построить в РФ завод беспилотников, производство может начаться в 2024 году, - Белый дом
19:39
Исландия закрывает посольство в Москве и просит РФ ограничить работу посольства в Рейкьявике
19:27
"Манчестер Сити" – "Интер": букмекеры дали прогноз на финал Лиги чемпионов
19:24
Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах, - Малюська
19:06
Эксклюзив
В Новой Каховке не зафиксировано ни одного погибшего в результате подтопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС, - городской голова Коваленко
19:05
В Араповке на Луганщине дезертировали около 90 российских военных, - Генштаб
19:00
Обзор
Победные новости 471-го дня войны: Скифское золото возвращается в Украину, а ВСУ ликвидировали тренировочный лагерь окупантов в Донецке
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV