Премьер Грузии встретился с канцлером ФРГ: обсудили заявку Тбилиси на вступление в ЕС
Канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Берлине с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Обсудили грузинскую заявку на вступление в ЕС
Об этом сообщает "Немецкая волна".
Канцлер Шольц заявил, что Германия продолжает поддерживать Грузию на пути в Европейский Союз и призвал грузинское правительство предпринять шаги по внедрению необходимых реформ.
"Рекомендации Еврокомиссии указывают путь к получению статуса кандидата. Канцлер призвал правительство Грузии своевременно и с максимальной решимостью принять необходимые меры в ближайшие недели", - отметил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт
Он добавил, что оба лидера договорились продолжать свой открытый и ориентированный на результат диалог.
- 11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки. ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты в свою территорию.
- Несмотря на оговорки ЕС, Грузия разрешила первой российской авиакомпании "Азимут" совершать рейсы в страну. На следующий день разрешение на регулярные рейсы в Москву получила грузинская авиакомпания Georgian Airways. Впоследствии разрешение было предоставлено еще одной авиакомпании из РФ – Red Wings.
- В ответ на возобновление авиасообщения с Россией 27 стран ЕС объявили демарш Грузии.
- 30 мая в правящей партии Грузии заявили , что будут рассматривать санкции против РФ тогда, когда страна станет частью ЕС.
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