Об этом сообщает "Немецкая волна".

Канцлер Шольц заявил, что Германия продолжает поддерживать Грузию на пути в Европейский Союз и призвал грузинское правительство предпринять шаги по внедрению необходимых реформ.

"Рекомендации Еврокомиссии указывают путь к получению статуса кандидата. Канцлер призвал правительство Грузии своевременно и с максимальной решимостью принять необходимые меры в ближайшие недели", - отметил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт

Он добавил, что оба лидера договорились продолжать свой открытый и ориентированный на результат диалог.