Об этом сообщает общественный вещатель Грузии.

"Если решение будет несправедливым, я оставляю за собой право "поднять занавес" и сказать все", – заявил Гарибашвили.

По его словам, оценка от Еврокомиссии ожидается 17 июня, а окончательное решение Евросоюза – 22-23 июня.

"Мы являемся одной из самых цивилизованных наций. Мы не просим милостыню", - сказал Гарибашвили.

Гарибашвили также раскритиковал президента Саломе Зурабишвили после ее слов о бездействии правительства в процессе вступления страны в ЕС.

"Грустно, что госпожа Саломе прямо повторяет высказывания этой деструктивной, вредительской оппозиции, врагов страны, и вкладывается в их нарратив, что очень грустно. Надеюсь, она лучше разберется в работе правительства", - заявил Гарибашвили журналистам.

2 марта стало известно, что Грузия срочно подает заявку на предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза.

4 июня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил , что Евросоюз сыграет на руку России, если Грузия не получит статуса кандидата на членство в ЕС.

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