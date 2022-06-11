Премьер Грузии пообещал "все рассказать народу", если ЕС откажет Тбилиси
Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна ждет "справедливого решения" в ответ на заявку на вступление в ЕС и призвал дождаться окончательного ответа Брюсселя
Об этом сообщает общественный вещатель Грузии.
"Если решение будет несправедливым, я оставляю за собой право "поднять занавес" и сказать все", – заявил Гарибашвили.
По его словам, оценка от Еврокомиссии ожидается 17 июня, а окончательное решение Евросоюза – 22-23 июня.
"Мы являемся одной из самых цивилизованных наций. Мы не просим милостыню", - сказал Гарибашвили.
Гарибашвили также раскритиковал президента Саломе Зурабишвили после ее слов о бездействии правительства в процессе вступления страны в ЕС.
"Грустно, что госпожа Саломе прямо повторяет высказывания этой деструктивной, вредительской оппозиции, врагов страны, и вкладывается в их нарратив, что очень грустно. Надеюсь, она лучше разберется в работе правительства", - заявил Гарибашвили журналистам.
- 2 марта стало известно, что Грузия срочно подает заявку на предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза.
- 4 июня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил , что Евросоюз сыграет на руку России, если Грузия не получит статуса кандидата на членство в ЕС.
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