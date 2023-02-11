Об этом сообщает Грузия Online.

По словам Гарибашвили, украинские власти якобы не оставляют попыток открыть второй фронт и добиться того, чтобы втянуть Грузию в войну с Россией.

"Нашей команде удалось избежать наибольшего испытания войны. Попытки того, чтобы этот конфликт как-то перешел в нашу страну, к сожалению, не прекращаются. Мы непосредственно слышали заявления украинской власти на эту тему. Их целью было открытие "второго фронта". Этой цели и служило отправление Михеила Саакашвили в Грузию, и очень много провокаций, которые, к сожалению, не прекращаются до сих пор", - сказал Гарибашвили.

В то же время, он пожелал украинцам завершения войны и возвращения территорий.

"Я хочу пожелать всем, в том числе и нашему дружественному украинскому народу одного – мира, своевременного окончания этой войны и возвращения территорий", – отметил Гарибашвили.