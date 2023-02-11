Премьер Грузии обвинил Украину в желании, чтобы война перекинулась на территорию его страны
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что украинские власти делают все, чтобы война перекинулась на территорию его страны
Об этом сообщает Грузия Online.
По словам Гарибашвили, украинские власти якобы не оставляют попыток открыть второй фронт и добиться того, чтобы втянуть Грузию в войну с Россией.
"Нашей команде удалось избежать наибольшего испытания войны. Попытки того, чтобы этот конфликт как-то перешел в нашу страну, к сожалению, не прекращаются. Мы непосредственно слышали заявления украинской власти на эту тему. Их целью было открытие "второго фронта". Этой цели и служило отправление Михеила Саакашвили в Грузию, и очень много провокаций, которые, к сожалению, не прекращаются до сих пор", - сказал Гарибашвили.
В то же время, он пожелал украинцам завершения войны и возвращения территорий.
"Я хочу пожелать всем, в том числе и нашему дружественному украинскому народу одного – мира, своевременного окончания этой войны и возвращения территорий", – отметил Гарибашвили.
- 20 декабря 2022 года лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что приезд Михеила Саакашвили на родину был "спецоперацией" Украины по втягиванию Тбилиси в войну.
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