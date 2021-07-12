Премьер Грузии назвал "попыткой заговора" протесты в стране, начавшиеся после убийства журналиста противниками ЛГБТ
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что "заговор антигосударственных и антицерковных сил не состоялся и никогда не состоится"
Об этом рассказывает "Грузия Онлайн".
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал события последних дней "очередной неудачной попыткой заговора против государства". Об этом глава правительства Грузии заявил на заседании правительства.
"Заговор антигосударственных и антицерковных сил не состоялся и никогда не состоится в нашей стране", - подчеркнул политик.
Комментируя смерть телеоператора Александра Лашкаравы, Гарибашвили сказал, что все лица, принимавшие участие в насилии, будут наказаны.
"Премьер-министр не должен подавать в отставку. Эта пресловутая тема, что премьер был подстрекателем насилия, полная ложь", - сказал журналистам депутат большинства парламента Грузии Михаил Кавелашвили, откликаясь на события, произошедшие в Тбилиси 5-6 июля и смерть оператора Лексо Лашкаравы.
По его словам, ответственность за реагирование на эти события взяло на себя МВД и нужно дождаться прохождения и того, насколько оно будет адекватным.
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"Я понимаю, что фон очень эмоциональный, поскольку именно на вас совершено нападение. Произошел абсолютно неприемлем и отвратительный факт, однако, давайте следовать за событиями и надлежащим образом выделим ответственных лиц, дождемся прохождения и того, насколько оно будет адекватным. Я не могу вам отвечать по этому поводу, ответить имеет МВД, у всех своя ответственность. Проходит процесс, что МВД приняло на себя ответственность. Выявляются и задерживаются те лица, совершившие эти преступления, ничего не запоздало", - заявил Кавелашвили.
Издание отмечает, что под парламентом страны с воскресенья, 11 июля, проходит акция журналистов с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Время для отставки ему отмерили до полудня понедельника, 12 июля.
- Напомним, 5 июля на журналистов в Тбилиси напал агрессивную толпу, недоволен акцией в поддержку ЛГБТ-сообщества.
- 11 июля в Грузии умер оператор телекомпании TV Pirveli Лексо Лашкарава, которого избили участники акции протеста против марша в поддержку ЛГБТ.
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