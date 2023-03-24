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Премьер Грузии Гарибашвили заявил об "опасном плане украинизации страны"

24 мартa, 2023 пятница
19:02
война с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его стране грозит "план украинизации", заключающийся в открытии "второго фронта" войны против РФ на территории Грузии.

Об этом политик заявил во время выступления на пленарном заседании парламента, передает Interpress News .

"Реальная опасность, что стоит сегодня перед нашей страной, - это план, заговор против нашей страны, это так называемый план украинизации", - сказал Гарибашвили.

По мнению Гарибашвили, украинские власти хотели использовать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, чтобы тот снова возглавил Грузию и начал войну против России.

"Мы не являемся правительством, настроенным на войну. Украина хотела бы, чтобы у власти был Саакашвили, который начал бы войну против России", - сказал Гарибашвили.

По мнению главы правительства Грузии, цель украинских властей "соответствует целям пятой колонны". Кроме того, Гарибашвили заявил, что за время полномасштабной войны России против Украины было много попыток втянуть Грузию в войну.

Гарибашвили также обвинил украинские власти в попытке "отвлечь внимание России" на Грузию.

"Фразу "второй фронт" произнес секретарь Совета национальной безопасности Украины. Господин Данилов вышел и сказал, что их желанием и целью было открытие "второго фронта" в Грузии. Он также добавил, что их целью и задачей было отвлечь внимание России на другую страну" – сказал Гарибашвили.

  • 11 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил украинские власти в попытке перевести войну на территорию его страны.
  • 7 марта командир и основатель "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили сообщил , что премьер-министр Иракли Гарибашвили предлагает лишать гражданства воюющих за Украину.
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