Об этом политик заявил во время выступления на пленарном заседании парламента, передает Interpress News .

"Реальная опасность, что стоит сегодня перед нашей страной, - это план, заговор против нашей страны, это так называемый план украинизации", - сказал Гарибашвили.

По мнению Гарибашвили, украинские власти хотели использовать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, чтобы тот снова возглавил Грузию и начал войну против России.

"Мы не являемся правительством, настроенным на войну. Украина хотела бы, чтобы у власти был Саакашвили, который начал бы войну против России", - сказал Гарибашвили.

По мнению главы правительства Грузии, цель украинских властей "соответствует целям пятой колонны". Кроме того, Гарибашвили заявил, что за время полномасштабной войны России против Украины было много попыток втянуть Грузию в войну.

Гарибашвили также обвинил украинские власти в попытке "отвлечь внимание России" на Грузию.

"Фразу "второй фронт" произнес секретарь Совета национальной безопасности Украины. Господин Данилов вышел и сказал, что их желанием и целью было открытие "второго фронта" в Грузии. Он также добавил, что их целью и задачей было отвлечь внимание России на другую страну" – сказал Гарибашвили.