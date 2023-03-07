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Премьер Грузии Гарибашвили предлагает лишать гражданства воюющих за Украину - командир "Грузинского легиона" Мамулашвили

7 мартa, 2023 вторник
19:21
война с Россией

Командир и основатель "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили заявил, что премьер-министр Иракли Гарибашвили предлагает лишать гражданства воюющих за Украину

Об этом сообщает Суспильное со ссылкой Мамуку Мамулашвили.

"Мы - часть Минобороны Украины, часть ВСУ и военной разведки. В первую очередь, мы обеспечиваемся оружием и всем необходимым из этих структур. Волонтеры, конечно, также нам помогают, как и все 9 лет вооруженной агрессии России", - рассказывает командир.

Мамулашвили говорит, что ряды "Грузинского легиона" значительно увеличились с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Подразделение ежедневно набирает личный состав, принимают всех профессиональных военных с боевым опытом. А кроме грузин в батальоне воюют представители более тридцати других национальностей.

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"Думаю, эта война не затяжная, и Украина может справиться и деоккупировать свои территории в течение лета 2023 года. Надеюсь, вскоре наши международные партнеры передадут нам наступательное оружие, которое ускорит победу", - отмечает Мамулашвили.

Командир легиона рассказывает, что современное правительство Грузии "коллаборантско-пророссийское".

"Грузинский народ имеет право посылать своих "послов" в дружеские страны. Украина также является стратегическим партнером Грузии. Украина спасла сотни тысяч грузинских беженцев в 90-х годах во время российской агрессии. Мы хорошо это помним", - добавил Мамулашвили.

В то же время для воюющих в Украине грузин ситуация ухудшается.

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"Премьер Грузии Иракли Гарибашвили сказал, что нужно лишать гражданства воюющих в Украине. Это четкая директива из Кремля, чтобы приостановить поток добровольцев приезжающих в "Грузинский легион". На мой взгляд, грузинское правительство сегодня полностью сотрудничает с Москвой, оттуда руководствуется и, конечно, создает нам проблемы", – подчеркнул командир.

Мамулашвили считает, что грузинские власти не лишают гражданства из-за позиции общества, ведь это "вызвало бы массовые протесты. Они не решились это сделать на законодательном уровне, но такая инициатива существует до сих пор".

Справка. Добровольческий батальон "Грузинский легион" создан в 2014 году после начала вооруженной агрессии России на Донбассе. Бойцы в основном выполняют разведывательные и диверсионные задания на оккупированной территории Украины. Легион участвовал в боях за Дебальцево и за Луганский аэропорт. С февраля 2016 года "Грузинский легион" стал частью украинской армии. Грузины стали первыми иностранцами, официально вошедшими в состав Вооруженных Сил Украины.

  • 11 февраля стало известно, что премьер Грузии обвинил Украину в желании, чтобы война перекинулась на территорию его страны.
  • 24 февраля сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны загнало себя в изоляцию своей нейтральной политикой в отношении Украины на фоне широкомасштабной агрессии РФ.
  • Движение "Сила народа", входящее в парламентское большинство Грузии, инициирует проект закона "О регистрации иностранных агентов" - в дополнение к проекту "О прозрачности иностранного влияния", копирующему российский закон об "иноагентах", раскритикованный западными партнерами.
Мир
Россия
Грузия
военные силы Украины
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