Премьер Гаити, который возглавил страну после убийства президента, ушел с должности

Об этом пишет Assosiated Press .

Новым премьер-министром Гаити станет Ариэль Генри. Незадолго до своего убийства президент Жовенель Моиз назначил его свои преемником. После гибели президента и Жозеф, и Генри объявили себя законными премьер-министрами. Однако последний не принимал присягу.

Иностранные государства, включая США, Францию, Испанию, Германию, Канаду, Бразилию, призвали политиков к диалогу, чтобы не ухудшать ситуацию в Гаити.



Впрочем, сначала Соединенные Штаты признавали Жозефа главой страны, поскольку он был премьером и до убийства Моиза.

Активистка и гаитянская писательница Моник Клеска отметила, что Жозеф покинул пост в пользу Генри из-за давления других стран. Она заявила о "недопустимости" того, что международное сообщество выбирает того, кто будет руководить Гаити.

В то же время экс-премьер и исполняющий обязанности президента Клод Жозеф отметил, что он не уходит из политики и власти.



В новом правительстве он будет министром иностранных дел. Генри, который ранее был министром соцполитики и внутренних дел, распространил в социальных сетях речь к гражданам.

Он призвал к единству и анонсировал, что в ближайшее время объявит членов своего правительства.