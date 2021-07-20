Премьер Гаити, который возглавил страну после убийства президента, ушел с должности
Премьер-министр Гаити Клод Жозеф ушел с поста временно исполняющего обязанности президента и заявил, что возглавит МИД в новом правительстве
Об этом пишет Assosiated Press .
Новым премьер-министром Гаити станет Ариэль Генри. Незадолго до своего убийства президент Жовенель Моиз назначил его свои преемником. После гибели президента и Жозеф, и Генри объявили себя законными премьер-министрами. Однако последний не принимал присягу.
Иностранные государства, включая США, Францию, Испанию, Германию, Канаду, Бразилию, призвали политиков к диалогу, чтобы не ухудшать ситуацию в Гаити.
Впрочем, сначала Соединенные Штаты признавали Жозефа главой страны, поскольку он был премьером и до убийства Моиза.
Активистка и гаитянская писательница Моник Клеска отметила, что Жозеф покинул пост в пользу Генри из-за давления других стран. Она заявила о "недопустимости" того, что международное сообщество выбирает того, кто будет руководить Гаити.
В то же время экс-премьер и исполняющий обязанности президента Клод Жозеф отметил, что он не уходит из политики и власти.
В новом правительстве он будет министром иностранных дел. Генри, который ранее был министром соцполитики и внутренних дел, распространил в социальных сетях речь к гражданам.
Он призвал к единству и анонсировал, что в ближайшее время объявит членов своего правительства.
- Напомним, президент Гаити Моиз был убит в своей частной резиденции 7 июля.
- По данным гаитянских правоохранительных органов, покушение осуществила группа из 28 наемников .
- 10 июля стало известно, что власти Гаити обратились к США с призывом ввести в страну американских военных . Впрочем США проигнорировали данный призыв
- 12 июля на Гаити заявили о задержании предполагаемого организатора убийства президента страны. По словам гаитянской полиции, подозреваемый прилетел в страну на частном самолете "в политических целях" из Флориды, США
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