English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Премьер Финляндии заявила, что все западные компании должны прекратить работать в РФ из-за ее войны против Украины

Премьер Финляндии заявила, что все западные компании должны прекратить работать в РФ из-за ее войны против Украины

10 апреля, 2022 воскресенье
07:24
война с Россией

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна готова ввести санкции против РФ и все западные компании должны прекратить работу в России в ответ на ее войну против Украины

Об этом пишет Yle .

"45 дней войны - это на 45 дней больше, чем нужно. Россия ведет бесчестную войну, жестокую и бесчеловечную, и она должна прекратиться", - отметила премьер-министр.

Она добавила, что была поражена речью президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Финдандии.

"Все западные компании должны прекратить свою деятельность в России", - подчеркнула Санна Марин.

По словам премьер-министра, Финляндия готова ввести новые санкции против РФ, и рост цен на электроэнергию не помешает этому.

"Люди каждый день гибнут в Украине, мы должны заставить прекратить эту войну. Мы должны быть готовы поертвовать собственным комфортом ради этого", - пояснила она.

  • Напомним, ранее Финляндия закрыла въезд для грузовиков из РФ и Белоруссии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
санкции
Читайте также:
Чорноморськ
9 апреля, 2022 суббота
Россияне нанесли ракетный удар по Черноморску в Одесской области
Вілл Сміт
8 апреля, 2022 пятница
Виллу Смиту запретили посещать церемонии "Оскара" следующие 10 лет
Микола Княжицький
9 апреля, 2022 суббота
Княжицкий, Синютка и Федина нашли руководство концерна РРТ, которые выключили из эфира Еспресо, Прямой и 5 канал, анонсировали проверку чиновников
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.85
  • EUR
    Покупка 31.79
    Продажа 32.6
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
10 апреля
08:31
Великобритания поставила Украине 177 электрогенераторов
08:23
Эксклюзив
Если Россия демократизируется, ее как государства просто не будет существовать, — политтехнолог
08:12
В Северодонецке россияне обстреляли многоэтажки и школу, - Гайдай
07:57
На Сумщине начали курсировать поезда, - ОВА
07:47
Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Изюма и установить полный контроль над Мариуполем, - Генштаб ВСУ
07:05
Канада организует эвакуацию для украинских беженцев в Европе, - Трюдо
06:44
Денис Монастирский
Оккупанты оставляли растяжки в стиральных машинах украинцев, - Монастырский
06:27
Эстония прислала Украине более 10 тонн оборудования для восстановления электролиний, разрушенных в результате войны
06:18
Украинские спортсмены продали свои медали и собрали более $80 тыс. на нужды ВСУ и беженцев
05:50
НАТО
НАТО рассматривает вариант развертывания постоянных войск на своей границе. Все дело в РФ
05:10
Как вести себя в сети, чтобы противодействовать дезинформации и фейкам во время войны: советы от СНБО
05:03
Россияне продолжают использовать самодельные взрывные устройства, - британская разведка
03:49
ОБСЕ
В "ДНР" запретили спецмиссию ОБСЕ
03:24
Всех оккупантов, которые почти 30 дней базировались и копали в Рыжем лесу, ожидает лучевая болезнь
02:33
На спинах у нас были города, которые навсегда останутся шрамами на нашем сердце. Некоторые ребята плакали после игры в раздевалке, - лидер "Шахтера" о матче с "Олимпиакосом"
02:08
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 9 апреля
01:43
Российские оккупанты отказались пропустить автобусы для эвакуации украинцев из Бердянска, Токмака и Энергодара
01:26
За сутки украинское ПВО уничтожило 3 самолета, 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов и 4 крылатых ракет оккупантов
01:02
Рустам Худжамов
Какие вы, бл*ть, братья. Вы - бл*ди, которых нужно уничтожать без сожаления, - экс-голкипер "Шахтера" о геноциде в Мариуполе
00:48
Российские корабли обстреливают побережье Черного моря, - ОК "Юг"
00:20
Чтобы посчитать жертвы в Бучанском районе, нужно еще как минимум две недели, - МВД
2022, суббота
9 апреля
22:57
Оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области, погибли по меньшей мере два человека
22:42
Кабмин продлил срок подачи заявок на получение помощи для вынужденных переселенцев
22:39
Украинские военные уничтожили до 80 оккупантов и три летательных аппарата, - ОТУ "Восток"
22:19
Минэкономики призывает крупнейшие бизнесы мира присоединиться к восстановлению Украины
22:14
Канада
Канада упростила въезд для украинских беженцев
22:04
Юлия Свириденко
Правительство решило изъять активы двух ликвидированных российских банков в Украине в пользу государства
22:04
Жозеп Боррель
"Эта война будет выиграна на поле боя". Спикер Госдумы Володин требует "немедленной" отставки Борреля только за одну фразу
22:01
зерно
Россия готовит манипуляции на тему возможного "голода" в Украине и мире - Центр при СНБО
21:50
Эксклюзив
Не хотят предоставлять публично, пусть предоставляют непублично – Климкин
21:43
"Слезы в глазах зрителей": Ткаченко о первом спектакле с начала войны в Национальном театре им. Леси Украинки
21:35
Харьков начали обстреливать бомбами на парашютах, - Терехов
21:29
Великобритания предоставит Украине 120 бронированных машин и новые противокорабельные ракетные системы
21:23
Российские войска отпустили гуманитарную колонну, которую удерживали в Мелитополе три дня, - Федоров
21:16
С Луганщины 9 апреля эвакуировали около 600 человек, – председатель ОВА
21:04
Обновлено
Кабмин
Украина ввела полное торговое эмбарго с РФ
20:51
Страшнее, чем в Буче: для сокрытия геноцида в Мариуполе оккупанты собирают тела убитых горожан на складах
20:49
Джонсон в Киеве: не сомневаюсь, что независимая и суверенная Украина возникнет по результатам этой войны
20:42
ФК "Шахтер" вышел на матч в футболках с названиями украинских городов, которые бомбили россияне
20:40
Эксклюзив
Враг спланировал срыв эвакуации на Донетчине: ужасный взрыв в Краматорске на вокзале, уничтожение путепровода в Барвинково – депутат горсовета
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV