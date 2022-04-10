Премьер Финляндии заявила, что все западные компании должны прекратить работать в РФ из-за ее войны против Украины

Об этом пишет Yle .



"45 дней войны - это на 45 дней больше, чем нужно. Россия ведет бесчестную войну, жестокую и бесчеловечную, и она должна прекратиться", - отметила премьер-министр.



Она добавила, что была поражена речью президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Финдандии.



"Все западные компании должны прекратить свою деятельность в России", - подчеркнула Санна Марин.



По словам премьер-министра, Финляндия готова ввести новые санкции против РФ, и рост цен на электроэнергию не помешает этому.



"Люди каждый день гибнут в Украине, мы должны заставить прекратить эту войну. Мы должны быть готовы поертвовать собственным комфортом ради этого", - пояснила она.

Напомним, ранее Финляндия закрыла въезд для грузовиков из РФ и Белоруссии.

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