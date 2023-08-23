Премьер Финляндии в Киеве заявил, что его страна готовит 18-й пакет военной помощи для Украины

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Зеленский поблагодарил премьера Финляндии за военную, гуманитарную, санкционную поддержку и сообщил, что Петтери Орпо примет участие в третьем саммите Крымской платформы.

В ходе встречи премьер-министр Финляндии анонсировал принятие 18-го пакета военной помощи для Украины, в который войдут боеприпасы и вооружение. По словам президента Зеленского, обсудили также другие приоритетные позиции помощи: они будут отражены в следующих пакетах поддержки.

"Я уверен: мы вместе можем сделать очень полезные вещи в оборонной индустрии. К осени готовим первый Форум оборонных индустрий здесь, в Украине, чтобы наши партнеры увидели возможности нашего государства, нашего общества, как мы развиваем наши мощности. Чтобы мы могли привлечь дополнительный потенциал партнеров. Вместе дадим больше безопасности миру. Уверен, что участие Финляндии в Форуме будет продуктивным, и мы заинтересованы в налаживании непосредственного сотрудничества между нашими профильными предприятиями", - отметил президент.

Он добавил, что Финляндия поддерживает усилия по реализации украинской Формулы мира, готова выступать солидером в реализации ряда ее пунктов, а также поддерживает Украину на пути к Евросоюзу и НАТО и готова присоединиться к послевоенному восстановлению страны.

Кроме того, Зеленский пригласил Финляндию к началу переговоров по двустороннему документу о гарантиях безопасности для Украины.

"Финляндия уже присоединилась к декларации Группы семи, и теперь пора для такой двусторонней работы. Я уверен, она тоже будет конкретной и продуктивной", - сказал президент.