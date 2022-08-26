Премьер Финляндии призвала к более жестким санкциям против РФ

Об этом сообщает Yle , цитируя заявление Марин.

"Нужно вводить более жесткие санкции против России. Мы должны быть смелыми и защищать демократические ценности. И потому важно, чтобы Украина выиграла эту войну", - подчеркнула Санна Марин.

Она отметила, что Европа предстала перед рядом проблем из-за того, что затянула с переходом на более дружественные к окружающей среде источники электроэнергии и оставалась зависимой от российских энергоресурсов.

По ее мнению, нужно задать себе вопрос, возможно ли было предотвратить нападение России на Украину, если бы мир решительнее отреагировал на все предыдущие действия Кремля, а также не повторить ошибки и не сделать себя зависимыми от еще какой-либо авторитарной страны.

25 августа СМИ сообщили, что европейские санкции против России практически остановили морской экспорт угля из этой страны. Кроме того, на рынке страхования и перестрахования доминируют компании из ЕС, Великобритании и Швейцарии, а введенные санкции усложняют поиск страховщиков для судовладельцев.

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