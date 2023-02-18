Премьер Финляндии назвала ошибку Запада, которая подтолкнула Путина к войне с Украиной
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вялая реакция Запада на оккупацию Крыма подтолкнула президента РФ Владимира Путина к полномасштабной войне против Украины
Об этом Марин заявила во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, сообщает Helsingin Sanomat .
По ее словам, полномасштабного нападения России на Украину можно было избежать, если бы контрмеры после аннексии Крыма были сильнее.
"В 2014 году мы совершили большую ошибку. Если бы мы тогда отреагировали сильнее, война бы не началась", - сказала Марин.
Она также выразила сожаление, что на Западе даже в начале 2022 года многие не хотели верить в то, что Россия начнет большую войну против Украины.
"Оглядываясь назад, было ясно, что Россия нападет, но мы не хотели в это верить", – констатировала Марин.
Она призвала увеличить и ускорить военную помощь Украине.
"Нам нужно ускорить и увеличить военное производство и очень быстро", - подчеркнула Марин.
- 31 января бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил убеждение , что Россия не напала бы на Украину, если бы она была членом НАТО.
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