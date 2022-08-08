Об этом сообщает Yle.

Премьер-министр Санна Марин поддерживает ограничение поездок россиян в Финляндию и другие страны ЕС и надеется, что страны ЕС вместе разрешат этот вопрос, ведь финскую границу можно пересекать с визой любой страны Шенгена.



"Это неправильно, что в то время, когда Россия ведет агрессивную, жестокую захватническую войну в Европе, россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе, быть туристами", - заявила Марин.



Как известно, российскую границу открыли для туризма в июле сразу после окончания ограничений, связанных с пандемией.



По словам Марин, вопрос передвижения россиян обсуждался на саммитах ЕС всю весну. На туризм санкции пока не распространялись. По мнению Марин, соответствующую дискуссию следует продолжить в Европейском Совете.



"Я верю, что на следующих заседаниях Европейского Совета этот вопрос будет подниматься еще острее. Моя личная позиция – туризм нужно ограничивать", - сказала премьер.



Финляндия также может сама вмешаться в ситуацию и усложнить россиянам процесс получения туристических виз, о чем ранее уже говорил министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто.



По словам Марин, обсуждение внутри правительства, а также уточнение законодательной базы продолжается.

"Я лично хотела бы видеть решение этого вопроса на общеевропейском уровне", – сказала премьер-министр.



По ее мнению, необходимо также выяснить, нужно ли изменять закон, чтобы Финляндия могла принимать решения о собственных национальных санкциях в исключительных ситуациях.