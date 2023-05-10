Премьер Финляндии Марин объявила о разводе

Об этом сообщает Yle .

"Мы вместе подали на развод. Мы благодарны за 19 лет совместной жизни и за нашу любимую дочь", - написала Марин в Instagram.

Она заверила, что они с бывшим мужем остаются лучшими друзьями и любящими родителями.

Санна Марин и Маркус Ряйккенен, бизнесмен и бывший футболист (игравший за "Тампере"), познакомились, когда им было по 18 лет, а поженились в августе 2020 года.

Правительство Марин ушло в отставку в апреле из-за избрания нового парламента Финляндии и будет выполнять функции временного кабинета министров до момента утверждения нового состава.