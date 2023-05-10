Премьер Финляндии Марин объявила о разводе
Исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии Санна Марин объявила, что расстается с мужем Маркусом Ряйккененом
Об этом сообщает Yle .
"Мы вместе подали на развод. Мы благодарны за 19 лет совместной жизни и за нашу любимую дочь", - написала Марин в Instagram.
Она заверила, что они с бывшим мужем остаются лучшими друзьями и любящими родителями.
Санна Марин и Маркус Ряйккенен, бизнесмен и бывший футболист (игравший за "Тампере"), познакомились, когда им было по 18 лет, а поженились в августе 2020 года.
Правительство Марин ушло в отставку в апреле из-за избрания нового парламента Финляндии и будет выполнять функции временного кабинета министров до момента утверждения нового состава.
- 6 апреля Санна Марин подала в отставку с поста премьер-министра Финляндии.
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