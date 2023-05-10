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Премьер Финляндии Марин объявила о разводе

10 мая, 2023 среда
19:32
Мир

Исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии Санна Марин объявила, что расстается с мужем Маркусом Ряйккененом

Об этом сообщает Yle .

"Мы вместе подали на развод. Мы благодарны за 19 лет совместной жизни и за нашу любимую дочь", - написала Марин в Instagram.

Она заверила, что они с бывшим мужем остаются лучшими друзьями и любящими родителями.

Санна Марин и Маркус Ряйккенен, бизнесмен и бывший футболист (игравший за "Тампере"), познакомились, когда им было по 18 лет, а поженились в августе 2020 года.

Правительство Марин ушло в отставку в апреле из-за избрания нового парламента Финляндии и будет выполнять функции временного кабинета министров до момента утверждения нового состава.

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