Премьер Эстонии: Война завершится, как только Путин поймет, что не может достичь целей и победить украинцев
Война в Украине завершится тогда, когда президент РФ Владимир Путин поймет, что допустил ошибку и не сможет победить украинцев
Об этом премьер-министр Эстонии Кайя Каллас сказала во время своего выступления в рамках Копенгагенского саммита демократии.
"Чем быстрее Путин поймет, что он допустил ошибку, не сможет достичь своих целей и победить героических украинцев, тем быстрее завершится война", - заявила она.
По ее словам, за преступления в Украине отвечает не только Путин, но и все россияне. Также политик отметила необходимость сохранения санкций против РФ.
"Мы не можем верить в добрую волю агрессора и криминальных преступников, нельзя смотреть на Россию сквозь призму демократии. Нельзя принимать желаемое за действительное, Россия должна оставаться изолированной страной-парией. Нельзя допускать политики умиротворения (агрессора, – ред.), переходить к отношениям с Россией, как было раньше, и отменять санкции", - сказала Каллас.
- В МИД Эстонии призвали на предстоящем саммите НАТО предоставить Украине "дополнительные шаги" к членству.
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