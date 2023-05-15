Об этом премьер-министр Эстонии Кайя Каллас сказала во время своего выступления в рамках Копенгагенского саммита демократии.

"Чем быстрее Путин поймет, что он допустил ошибку, не сможет достичь своих целей и победить героических украинцев, тем быстрее завершится война", - заявила она.

По ее словам, за преступления в Украине отвечает не только Путин, но и все россияне. Также политик отметила необходимость сохранения санкций против РФ.

"Мы не можем верить в добрую волю агрессора и криминальных преступников, нельзя смотреть на Россию сквозь призму демократии. Нельзя принимать желаемое за действительное, Россия должна оставаться изолированной страной-парией. Нельзя допускать политики умиротворения (агрессора, – ред.), переходить к отношениям с Россией, как было раньше, и отменять санкции", - сказала Каллас.