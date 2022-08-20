Премьер Эстонии в день восстановления независимости страны призвала поддержать Украину

Об этом она написала в своем твиттере.

"Сегодня мы празднуем День восстановления независимости Эстонии. 31 год назад закончилась советская оккупация, и мы снова присоединились к свободному миру. Мы знаем цену свободы и ценность демократии. Нам всем нужно помогать тем, кто сейчас за это борется, особенно Украине", - отметила Каллас. .

В субботу, 20 августа, исполняется 31 год с момента обновления независимости Эстонской Республики.

В честь Дня восстановления независимости Эстонии по всей стране вывешены государственные флаги.

В Таллинне торжественные мероприятия по случаю Дня восстановления независимости начнутся в 11:00 с поминальной церемонии у камня 20 августа на склоне холма Тоомпеа с участием спикера Рийгикога Юри Ратас, президента Алара Кариса и премьер-министра Каи Каллас.

Правительство Эстонии 18 августа приняло решение об отправке в Украину еще одного пакета оборонной помощи. В общей сложности помощь от Эстонии с начала полномасштабного вторжения РФ составляет 250 миллионов евро. Страна также планирует поддержать инициативу Великобритании по расширению подготовки украинских военнослужащих.

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