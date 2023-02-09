Премьер Эстонии считает, что страны ЕС должны покупать оружие и боеприпасы для Украины

Об этом сообщает ERR со ссылкой на заявление Каллас сказала перед саммитом ЕС в Брюсселе.

"Очень важно, чтобы мы ускорили военную помощь Украине", – подчеркнула она.

Отмечается, что Эстония задалась целью, чтобы встреча продвинула вперед создание специального международного трибунала для Украины для рассмотрения преступлений российской агрессии.

Кроме того, на встрече должны быть рассмотрены вопросы использования замороженных российских активов в поддержку Украины, а также увеличение военной помощи нашему государству и наращивание производственных мощностей оборонной промышленности.

В контексте миграции Эстония ориентируется на сотрудничество со странами происхождения и транзита мигрантов и укрепление внешней границы Европейского Союза.