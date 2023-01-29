Премьер Эстонии раскритиковала допуск россиян и белорусов на Олимпиаду

Об этом Каллас написала в твиттере.

"Развлечена решением МОК (Международного олимпийского комитета, - ред.) разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Это политически и морально неправильно - пора усиливать изоляцию, а не уступать России", - подчеркнула она.

Вместе с тем, эстонская премьер добавила, что спорт – это инструмент "российской пропагандистской машины, игнорировать который означает стать на сторону агрессии".

27 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью, и пригласил президента МОК Томаса Баха в Бахмут. Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.

29 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что написал письмо своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

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