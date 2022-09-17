Об этом сообщает ERR со ссылкой на слова премьер-министра.

"Россия хочет любой ценой подорвать наше единство и заставить нас отказаться от поддержки Украины. В арсенале террористической тактики Кремля как всемирный голод, так и запугивание ядерной катастрофой, как орудие шантажа используется также энергия", - заявила Каллас на конференции Военного комитета НАТО .

Премьер подчеркнула, что в отношении РФ следует применять долгосрочную политику разумного сдерживания. Имеется в виду всесторонняя поддержка Украины.

"Сводки с поля боя доказывают, что наша военная помощь была результативной и ее объемы необходимо увеличивать", - добавила премьер-министр.

16 сентября президент Эстонии Алар Карис заявил, что нельзя недооценивать угрозу России. По его мнению, россияне несут полную ответственность за совершенные ими преступления, за ошибки, допущенные ими во время нападения на Украину, и более серьезные последствия для России, и с ними следует обращаться соответствующим образом".