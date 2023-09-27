Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Премьер Эстонии призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону по примеру своей страны

Премьер Эстонии призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону по примеру своей страны

27 сентября, 2023 среда
15:33
Мир

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что другим членам Альянса следует увеличить расходы на оборону по примеру стран Балтии, поскольку в Европе идет война

Об этом пишет ERR.

Премьер Эстонии привела пример своей страны, расходы на оборону которой в следующем году возрастут до 3,2% ВВП.

"И это (увеличение расходов на оборону – ред.) я тоже продвигаю на уровне НАТО. Вспомните 1988 год, когда все союзники по НАТО тратили более двух процентов своего ВВП на оборону. Почему? Потому что они считали угрозу серьезной. Но сейчас угроза даже больше, чем во время холодной войны, потому что война вернулась в Европу",– сказала Каллас.

Отмечается, что премьер также говорила об обязанности сил обороны в Эстонии. По ее словам, ситуация в Эстонии отличается от некоторых других европейских стран, где военная служба не популярна.

"У нас все наоборот. Все больше и больше людей присоединяются как волонтеры", - заявила Каллас и привела примеры ситуаций, когда целые классы собирались для прохождения военной службы.

  • Накануне министры обороны Латвии и Эстонии Инара Мурниеце и Ханно Певкур подписали соглашение о приобретении систем противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T производства германской компании Diehl Defence.
Эстония
Война с Россией
НАТО
Военные новости
Читайте также:
путін та шойгу
26 сентября, 2023 вторник
Шойгу заявил, что цели "спецоперации" можно реализовать до 2025 года
Пожежа в районі аеродрому у Підмосков'ї
27 сентября, 2023 среда
Взрывы прогремели в Подмосковье. Очевидцы пишут о пожаре в районе аэродрома
Роберта Мецола
26 сентября, 2023 вторник
Переговоры с Украиной о вступлении в ЕС могут начаться уже в декабре, - глава Европарламента
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.5
    Покупка 37.5
    Продажа 38.21
  • EUR
    Покупка 39.98
    Продажа 40.95
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
27 сентября
16:54
Зерновые разногласия со странами ЕС: Украина назвала условие отзыва исков в ВТО
16:53
Парламент Болгарии поддержал предоставление Украине непригодных для эксплуатации ракет С-300
16:46
Соединенные Штаты допустили Израиль в программу безвизового режима
16:33
Минобороны получило от специмпортера "Прогресс" польские снаряды по завышенным ценам: потери могут составить $1 млрд, - Цензор.НЕТ
16:28
Обновлено
Кубок Украины: расписание и результаты всех матчей 1/8 финала
16:10
Александер Чеферин
УЕФА возвращает российские юниорские команды в соревнования: как реагирует мир
15:59
Институт украиноведения избрал заместителем главы Веденеева. Экс-глава УИНП Вятрович назвал назначение недопустимым
15:47
США начали работу над передачей активов РФ Украине, - спецпредставитель Байдена
15:47
Обновлено
В Армению из Нагорного Карабаха выехало более 47 тыс. беженцев
15:30
ФРГ расследует военные преступления РФ в Гостомеле, где пострадал их гражданин
15:29
Эксклюзив
"Вряд ли враг сможет добиться большего эффекта, чем в прошлом": военный эксперт Мусиенко об интенсивности ракетных атак РФ на Украину
15:26
Эксклюзив
В ВСУ сообщили об обострении ситуации на Авдеевском направлении
15:26
В Броварах разоблачили судью, который требовал $4 тыс. за "правильное решение вопроса"
15:15
Азербайджан задержал связанного с РФ миллиардера, возглавлявшего правительство непризнанного Нагорного Карабаха
15:07
Обзор
Мобилизация в октябре 2023: будет ли усилена и кого могут призвать
15:00
OPINION
"Одеяло для Коломойского". Как звезды 1+1 обнулили себя поддержкой Игоря Валерьевича
14:59
Новый российский фейк: в Венеции якобы сделали унизительное граффити о контрнаступлении ВСУ
14:57
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:54
Эксклюзив
Три ведра медалей: боец ВСУ рассказал, как оккупантам поднимают скверный боевой дух на юге
14:36
Генерал Тарнавский анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении
14:33
В Ростове-на-Дону началось новое судилище над 24 украинскими воинами из полка "Азов"
14:22
Приобретенные за деньги доноров United24 реанимобили поступят в 5 областей
14:06
В Херсонской области трактор взорвался на российской мине: водитель погиб
14:00
Россияне стали чаще грабить местных жителей ВОТ на Херсонщине, - ЦНС
14:00
PR
Укргазбанк запустил программу кредитования для ФЛП за 1 день в рамках "Доступные кредиты 5-7-9%"
13:58
Роберт Фицо
Фаворитом на парламентских выборах в Словакии будет партия пророссийского экс-премьера Фицо, - опрос
13:56
Победа Украины в войне с РФ не имеет никакого отношения к стратегии нацобороны Германии, - Писториус
13:51
В Польше предложение Украины по лицензированию агропродукции назвали хорошим
13:49
Двум российским пропагандистам подбросили под дверь свиные головы
13:38
В Минздраве заверили, что не будут ограничивать выезд военнообязанных женщин за границу
13:27
ЧВК Вагнера
В ВСУ подтвердили возвращение вагнеровцев на фронт и назвали их количество в Украине
13:25
Россия усилила мобилизацию на временно оккупированных территориях Херсона
13:10
В Киеве попрощались с журналисткой Инной Кузнецовой
13:08
НАТО
В НАТО не обсуждают членство Украины в обмен на отказ от оккупированных территорий, – глава миссии
12:55
Украина в секретном документе предлагала союзникам атаковать производство "шахедов" в России, Иране и Сирии, - The Guardian
12:50
Швейцария согласилась продать Германии танки Leopard-2, чтобы пополнить запасы после поставок Украине
12:46
В Одессе заказчика и подрядчика подозревают в уничтожении 120-летнего имения Гавсевича
12:39
В Кремле приказали распространять слухи, что командующий Черноморским флотом РФ вступил в сговор с ВСУ, - движение АТЕШ
12:27
До 14 дней работы и 50 спортивных режимов: Xiaomi представила фитнес-браслет Smart Band 8 Active
12:22
Бывший адвокат Медведчука и Шария Рыбин получил подозрение в коллаборационизме
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV