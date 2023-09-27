Премьер Эстонии призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону по примеру своей страны

Об этом пишет ERR.

Премьер Эстонии привела пример своей страны, расходы на оборону которой в следующем году возрастут до 3,2% ВВП.

"И это (увеличение расходов на оборону – ред.) я тоже продвигаю на уровне НАТО. Вспомните 1988 год, когда все союзники по НАТО тратили более двух процентов своего ВВП на оборону. Почему? Потому что они считали угрозу серьезной. Но сейчас угроза даже больше, чем во время холодной войны, потому что война вернулась в Европу",– сказала Каллас.

Отмечается, что премьер также говорила об обязанности сил обороны в Эстонии. По ее словам, ситуация в Эстонии отличается от некоторых других европейских стран, где военная служба не популярна.

"У нас все наоборот. Все больше и больше людей присоединяются как волонтеры", - заявила Каллас и привела примеры ситуаций, когда целые классы собирались для прохождения военной службы.