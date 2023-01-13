Так считает премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, передает пресс-служба правительства страны.

"Когда мы будем пересматривать лимит цен на нефть, как было договорено в декабре, мы должны продолжить снижать его, чтобы лишить Россию возможности вести войну", - отметила Каллас.

Премьер-министр призвала международное сообщество усиливать другое санкционное давление на РФ и увеличить объемы военной помощи Украине.

"Продолжаю повторять свой призыв к союзникам и партнерам: посмотрите на свои запасы и направьте оружие в Украину. Это путь к миру", – добавила она.

5 декабря 2022 г. официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти морским путем в страны Европейского Союза. Теперь российскую нефть можно покупать только по цене, не превышающей 60 долларов за баррель.

2 января стало известно, что Европа к концу 2022 года на 90% сократила поставки российской нефти , а следовательно, лишила страну-агрессора сверхдоходов.

3 января 2023 года стало известно, что поставки сырой нефти из РФ на протяжении последних четырех недель упали до самого низкого уровня за 2022 год – после ограничений, введенных против России из-за ее агрессии против Украины.

Впоследствии стало известно , что российская нефть подешевела до около $38 за баррель на фоне цены Brent в $78.

Уже 10 января сообщалось , что коалиция Группы семи будет пытаться установить две предельные цены на российские нефтепродукты в феврале: одну цену на нефтепродукты, торгующиеся с прибавкой к сырой нефти, а другую — для торгующихся со скидкой.

The Wall Street Journal подчеркивал : Запад работает над новыми санкциями против России: в этот раз они будут касаться ограничения цен на экспорт нефтепродуктов из РФ.

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