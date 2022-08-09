Об этом политика написала в твиттере.

"Прекратите выдачу туристических виз россиянам. Поездки в Европу – это привилегия, а не право человека. Авиасообщение с Россией прекращено. Это значит, что пока страны Шенгенского соглашения выдают визы, соседствующие с Россией государства несут груз (Финдандия, Эстония, Латвия – единственные точки) доступа). Пора прекратить российский туризм", - написала Каллас.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддерживает ограничение выдачи россиянам виз в Европу и ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС

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