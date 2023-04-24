Об этом Зеленский сообщил в telegram.

Он подчеркнул, что в пересчете на душу населения, эстонская помощь Украине – одна из самых больших в мире.

"Спасибо госпоже премьер-министру и всему эстонскому народу за искреннюю и, что очень важно, своевременную поддержку нашей обороны. Если посмотреть в пересчете на душу населения, то помощь для нашей защиты от Эстонии – одна из самых больших в мире", - написал Зеленский.

По словам Зеленского, переговоры с Каллас были содержательными и они обсудили весь спектр вопросов, которые имеют значение именно сейчас.

"В первую очередь, наши возможности на передовой. Важно, чтобы все наши партнеры сейчас были максимально решительными и максимально быстрыми в поставке обещанного оружия, чтобы мы могли максимально ускорить завершение войны – освободить нашу землю и восстановить полную силу международного права", - сказал Зеленский.

Он добавил, что также обсудил с Каллас ожидания от Вильнюсского саммита НАТО.

"Второе – это наше политическое взаимодействие, движение к обретению полноправного членства в Евросоюзе и НАТО. Сегодня мы обсудили наши ожидания от Вильнюсского саммита Альянса. Сейчас именно то время, когда Альянс нуждается в амбициозных решениях. Надежная безопасность в Европе может основываться только на полной определенности в отношениях на восточном фланге НАТО – прежде всего в отношениях между Украиной и НАТО. Нужно положительное политическое решение Альянса о вступлении Украины, и я благодарю Эстонию за поддержку именно такого усиления НАТО и за фиксацию в подписанной нами декларации нашей общей цели", - отметил Зеленский.

Он добавил, что затронул во время переговоров с премьером Эстонии и тему восстановления Украины.

"Конечно, говорили сегодня об восстановлении. Эстония стала первым государством, которое начало практическое восстановление на нашей земле – здесь, в Житомирской области, в Овручи. Это правильный пример для многих других партнеров. И я уверен, многое сделаем вместе", - подчеркнул Зеленский. .

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