Премьер Эстонии Каллас поддержала предложение Еврокомиссии сократить потребление газа на 15%
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что потребление природного газа в стране уже существенно уменьшилось, поэтому снижение расхода голубого топлива на 15% в соответствии с рекомендацией Еврокомиссии "не составит никаких проблем"
Об этом сообщает ERR.
"Потребление газа в Эстонии действительно уже снизилось. В первой половине 2022 года мы потребляли на 18% меньше, чем в тот же период в 2021 году. Хотя исторически потребление газа в Эстонии составляло примерно 5 тераватт-часов в год, теперь мы прогнозируем к зиме 4 тераватт-часа", - заявила Каллас во время первой пресс-конференции нового правительства.
Эстонское правительство также одобрило позицию по поводу представленного накануне Еврокомиссией плана по сокращению потребления газа и соответствующего постановления, направленного на повышение готовности ЕС реагировать на возможное прекращение поставок газа из РФ.
Госпожа Каллас объяснила, что сначала в Евросоюзе попытаются сократить потребление газа на 15% на добровольной основе (с 1 августа по конец марта 2023 года).
Если этого не удастся, целевые показатели по сокращению потребления газа станут обязательными в связи с чрезвычайной ситуацией.
"Если ситуация в Европе ухудшится и ухудшится как минимум в трех государствах-членах, которые объявят чрезвычайную ситуацию или эти три государства-члена сделают соответствующий запрос, то Евросоюз сможет объявить чрезвычайную ситуацию на европейском уровне", - пояснила она.
Каллас также заверила, что Эстония поддерживает цели сокращения потребления газа.
"Важно как можно быстрее избавиться от российского ископаемого топлива, а также прекратить финансирование военной машины Путина, и государства-члены смогут сами выбрать, как точно это сделать", - добавила Каллас.
Премьер подтвердила, что сокращение потребления газа на 15% не создаст никаких проблем для Эстонии.
- Напомним, что Европейский Союз собирается предложить добровольное 15%-е сокращение потребления природного газа странами-членами, начиная со следующего месяца из-за опасений, что Россия может прекратить поставки топлива.
- При этом Испания и Португалия не согласны с предложением Еврокомиссии сократить потребление газа.
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