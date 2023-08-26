Премьер Эстонии Каллас не собирается в отставку на фоне скандала, связанного с российским бизнесом ее мужа
Глава правительства Эстонии Кая Каллас не собирается уходить в отставку на фоне скандала, связанного с бизнесом ее мужа в РФ
Об этом сообщает издание ERR.
"Я не планирую уходить в отставку. Как премьер я стояла и буду стоять за свободу Украины и Эстонии", - заявила Каллас.
Также она добавила, что если некоторые компании нарушают санкции, за это должно быть наказание. Однако, по ее мнению, работа с клиентами на территории РФ, которая не запрещена – это вопрос "морального компаса".
"Должны быть наказания за торговлю подсанкционными товарами, все остальное – вопрос морального компаса", - сказала Каллас.
Премьер объяснила, что компания Stark Logistics, где ее муж имеет долю собственности, осуществляла перевозку не для российского партнера, а для другой компании, имеющей бизнес в России.
Кроме того, Каллас также отметила, что до этого скандала не знала деталей бизнеса своего мужа.
- Финляндия и Эстония 17 августа разрешили пролет трех российских самолетов через свое воздушное пространство вопреки запрету – это было сделано из соображений безопасности.
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