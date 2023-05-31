Премьер Дании выступила с речью, частично написанной в чате GPT
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен 31 мая выступила перед парламентом с речью, частично написанной чатом GPT - одним из инструментов искусственного интеллекта
Об этом пишет RTE .
Таким образом премьер хотела подчеркнуть возможности и риски, которые несет за собой ИИ.
"То, что я только что здесь прочитала, написано не мной. И вообще не человеком, если на то пошло", - отметила Фредериксен и рассказала, что авторство спича принадлежит чату GPT.
Она прокомментировала, что порой ИИ не совсем точно подбирал слова, однако его возможности все еще велики.
"Даже если это было не всегда метко, например, когда речь шла о деталях программы работы правительства или о пунктуации... Все равно одновременно увлекает и ужасает, на что оно способно", - добавила премьер.
Речь Фредериксен содержала следующие формулировки: "Мы настойчиво работали, чтобы сотрудничать между партиями и обеспечить сильное и устойчивое будущее для Дании", "Мы приняли меры для борьбы с изменением климата и обеспечением более справедливого и инклюзивного общества, где все граждане имеют равные возможности" и "Хотя на этом пути мы сталкивались с трудностями и сопротивлением, я горжусь тем, чего мы вместе добились за последний парламентский год".
Постоянные спичрайтеры премьера пока еще не прокомментировали качество текста.
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