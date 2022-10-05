Премьер Дании назначила досрочные выборы на 1 ноября

Об этом пишет газета The Copenhagen Post.

"Мы хотим иметь широкое правительство с партиями с обеих сторон от центральной политической линии", - сказала Фредериксен в своем выступлении.

Последние опросы общественного мнения показывают, что у социал-демократического правительства меньшинства Фредериксен и поддерживающих его левых партий и правого блока во главе с Консервативной или Либеральной партией практически равны шансы на успех.

Многие политические аналитики ожидали, что Фредериксен сделает заявление в среду, чтобы предотвратить вотум недоверия ее администрации со стороны одного из ее союзников.

Дания оказалась в центре глобального политического кризиса после того, как 26 сентября на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте. На следующий день премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий .

3 октября береговая охрана Швеции зафиксировала возобновление утечки газа из поврежденного в районе Балтийского моря российского газопровода "Северный поток - 2".

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