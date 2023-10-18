Премьер Чехии планирует перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим

Об этом пишет Euractiv.

Отмечается, что Чехия исторически сильно поддерживает Израиль, а перенесение посольства стало бы еще одним шагом в поддержку еврейского государства. Однако он вызывает споры, поскольку Израиль и Палестина претендуют на Иерусалим как свою столицу, и здесь расположено много священных мест для евреев и мусульман.

Резиденция израильского премьер-министра и парламент находятся в Западном Иерусалиме на той стороне города, которую Израиль контролирует с 1940-х годов. Восточная часть была захвачена Израилем в 1967 году и большая часть международного сообщества считает его оккупированной территорией. Палестина хочет разделить город и официально сделать Восточный Иерусалим своей столицей.

В настоящее время чешская дипломатия имеет офис в Иерусалиме, а посольство базируется в Тель-Авиве.

"Я лично уже давно являюсь сторонником переноса посольства Чехии в Иерусалим. Убежден, что сейчас это было бы желаемым шагом. Намерен обсудить конкретный план действий в этой ситуации со своими партнерами по коалиции. Это вопрос, который можно решить через несколько месяцев", - заявил Фиал.

Однако министр иностранных дел Чехии Ян Липовский выступает против такого шага.

"Я, безусловно, воспринимаю давний призыв части чешского общества о перенесении посольства в Иерусалим, но как глава МИД, ответственный за этот вопрос, я должен заявить, что три основных условия для такого переезда пока не выполнены", - сказал Липовский.

По его словам, перенесение посольства нарушит международное право, противоречит линии ЕС и даже может рассматриваться как угроза безопасности и возможный фактор дальнейшей эскалации израильско-палестинского конфликта.

Как пишет издание, учитывая, что решение министра иностранных дел является ключевым для этого шага, идея премьер-министра может провалиться. Президент Чехии Петр Павел также выразил возражение.

"В ситуации, когда Израиль находится в состоянии войны, дебаты о переносе посольства неуместны. Сейчас необходимо сохранять единство в поддержке Израиля как в чешской политике, так и на уровне Европейского Союза и других международных площадок", - отметил Павел.