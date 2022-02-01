Премьер Чехии Фиала выразил поддержку Украине и отверг любую агрессию России
Чешский премьер-министр Петр Фиала на переговорах с украинским послом Евгением Перебейнисом заверил, что Чехия поддерживает Украину на фоне российской агрессии
Об этом пишет Radio Prague International .
В ходе переговоров по двусторонним отношениям и ситуации на украинско-российской границе Петр Фиала заявил, что Чехия полностью поддерживает Украину, а также исключает любые формы агрессии РФ.
Издание отмечает, что 1 февраля на своем первом заседании после назначения правительства Петра Фиалы Совет государственной безопасности Чехии обсудит возможные последствия агрессии России против Украины.
- Напомним, ранее правительство Чехии одобрило передачу Украине 4 тыс. артиллерийских снарядов.
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