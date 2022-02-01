Премьер Чехии Фиала выразил поддержку Украине и отверг любую агрессию России

Об этом пишет Radio Prague International .



В ходе переговоров по двусторонним отношениям и ситуации на украинско-российской границе Петр Фиала заявил, что Чехия полностью поддерживает Украину, а также исключает любые формы агрессии РФ.



Издание отмечает, что 1 февраля на своем первом заседании после назначения правительства Петра Фиалы Совет государственной безопасности Чехии обсудит возможные последствия агрессии России против Украины.

Напомним, ранее правительство Чехии одобрило передачу Украине 4 тыс. артиллерийских снарядов.