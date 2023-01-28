Премьер Чехии Фиала поздравил Петра Павела с победой на президентских выборах
Экс-командующий генштаба Чехии, отставной генерал Петр Павел в воскресенье, 28 января 2023 года, победил миллиардера Андрея Бабиша по итогам второго тура выборов чешского президента
После подсчета 90% голосов премьер-министр Чехии Петр Фиала поздравил Павела с избранием на должность главы государства, передают České noviny.
"Победил гражданский кандидат, победили ценности, которые он представлял", – заявил Фиала.
При этом нынешнюю президентскую кампанию чешский премьер назвал "самой подлой".
Он сказал журналистам, что не хочет быстро включать Павела в новую повестку дня, а наладит с ним сотрудничество таким образом, чтобы она заработала с первого дня рабочего дня нового главы государства.
- Во время проведения предвыборной агитации Петр Павел выступал за укрепление военной помощи Украине. Его главный оппонент Андрей Бабиш требовал ее сокращения.
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