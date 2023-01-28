После подсчета 90% голосов премьер-министр Чехии Петр Фиала поздравил Павела с избранием на должность главы государства, передают České noviny.

"Победил гражданский кандидат, победили ценности, которые он представлял", – заявил Фиала.

При этом нынешнюю президентскую кампанию чешский премьер назвал "самой подлой".

Он сказал журналистам, что не хочет быстро включать Павела в новую повестку дня, а наладит с ним сотрудничество таким образом, чтобы она заработала с первого дня рабочего дня нового главы государства.

Во время проведения предвыборной агитации Петр Павел выступал за укрепление военной помощи Украине. Его главный оппонент Андрей Бабиш требовал ее сокращения.

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