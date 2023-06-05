Об этом пишет The Telegraph .

Премьер-министр Британии на этой неделе проведет в Вашингтоне два дня и встретится с Байденом в Белом доме. Политики обсудят сотрудничество в области экономики, торговли, науки и технологий, ожидается подписание миллиардных соглашений о бизнес-инвестициях в Великобритании. Сунак и Байден обсудят также пути регулирования искусственного интеллекта.

Бен Уоллес популярен в США благодаря своей центральной роли в создании международной коалиции в поддержку Украины. Он также довел оборонные расходы Британии до 2,25% ВВП и настаивает на том, чтобы они достигли 3% к концу десятилетия.

Основным противником Уоллеса на эту должность, вероятно, будет женщина – премьер Дании Мэтте Фредериксен. В Лондоне считают, что учитывая, сколько процентов ВВП Дания тратит на оборону, это не лучший пример для подражания странам-членам Альянса.