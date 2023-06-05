Премьер Британии во время визита в США будет убеждать Байдена поддержать Уоллеса как кандидата в генсеки НАТО, – The Telegraph
Премьер Великобритании Риши Сунак будет убеждать президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру министра обороны Бена Уоллеса на пост генсека НАТО
Об этом пишет The Telegraph .
Премьер-министр Британии на этой неделе проведет в Вашингтоне два дня и встретится с Байденом в Белом доме. Политики обсудят сотрудничество в области экономики, торговли, науки и технологий, ожидается подписание миллиардных соглашений о бизнес-инвестициях в Великобритании. Сунак и Байден обсудят также пути регулирования искусственного интеллекта.
Бен Уоллес популярен в США благодаря своей центральной роли в создании международной коалиции в поддержку Украины. Он также довел оборонные расходы Британии до 2,25% ВВП и настаивает на том, чтобы они достигли 3% к концу десятилетия.
Основным противником Уоллеса на эту должность, вероятно, будет женщина – премьер Дании Мэтте Фредериксен. В Лондоне считают, что учитывая, сколько процентов ВВП Дания тратит на оборону, это не лучший пример для подражания странам-членам Альянса.
- В мае Бен Уоллес признался, что хотел бы возглавить НАТО. Полномочия действующего генсека Альянса Йенса Столтенберга истекают в сентябре текущего года. Он уже заявил, что больше не хотел бы управлять блоком.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.85
Покупка 36.85Продажа 37.46
-
EUR
Покупка 39.64Продажа 40.53
- Актуальное
- Важное