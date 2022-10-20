Премьер Британии Трасс объявила об отставке

Об этом передают в Sky News со ссылкой на заявление Трасса.

"Я признаю, учитывая ситуацию, что не могу выполнить полномочия, на которые меня избрала Консервативная партия" – сказала Трасс.

Трасс заявила, что пришла на должность во времена "большой экономической и международной нестабильности".

Известно, что Лиз Трасс пробыла в должности премьер-министра чуть больше месяца. До этого Трасс была министершей иностранных дел. Ее предшественник – Борис Джонсон – объявил об отставке 7 июля.

Ее критикуют за новый экономический план, предполагавший поддержку населения деньгами в ответ на рост цен на свет и тепло в связи с энергетической войной Владимира Путина против Европы. Этот план обошелся примерно в четверть триллиона фунтов и среди тех, кто вкладывал личные и чужие деньги в британскую экономику, началась паника. В конце концов, план отпугал инвесторов и провалился.

16 октября в The Guardian сообщили, что британские консерваторы рассмотрят вопрос о возможной отставке Трасса с должности премьера. Среди возможных преемников называют его самого и министра обороны Бена Уоллеса.

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