Премьер Британии Сунак вместо рождественского поздравления позвонил по телефону госслужащим, в частности из Украины
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вместо оглашения традиционного обращения в канун Рождества обнародовал ролик, в котором звонит по телефону нескольким госслужащим
Об этом говорится на портале правительства Соединенного Королевства.
"Премьер-министр позвонил дипломатам, военнослужащим и надсмотрщикам, чтобы лично поздравить их с Рождеством Христовым и поблагодарить за их работу", - отмечается в сообщении.
Известно, что Сунак позвонил дипломатам в Пакистане, Сомали и Украине, на корабль Королевского флота, который находится в Антарктиде, а также руководителю общественной организации, которая помогает детям.
"Он сказал им, что работа дипломатов и вооруженных сил в этом году, на фоне столь глобальной нестабильности, продемонстрировала лучшее из Соединенного Королевства за рубежом", - сообщается на сайте правительства.
Кроме того, Риши Сунак поговорил по телефону со Миром Яворским, который в течение года работает в посольстве Великобритании в Украине. Она рассказала о том, как после полномасштабного вторжения России была вынуждена бежать в Польшу, где была волонтером-переводчицей для беженцев из Украины, а ныне во Львове помогает в создании британского представительства.
"Премьер-министр поблагодарил Свити за ее тяжелую работу и заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – отмечается в сообщении.
- 24 декабря в Дии запустили опрос о дате празднования Рождества . По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, голосование продлится с 24 по 30 декабря.
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