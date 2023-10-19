Премьер Британии Сунак совершит двухдневный визит на Ближний Восток
Премьер-министр Британии Риши Сунак отправился с двухдневным визитом на Ближний Восток. В первую очередь он прилетит в Израиль, а затем посетит другие страны региона.
Об этом сообщает BBC.
Сообщается, что визит Сунака продлится два дня, он намерен посетить Израиль, где встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Исааком Херцогом и другими странами региона.
"Смерть каждого мирного гражданина – это трагедия, а, начиная с ужасного теракта, совершенного ХАМАС, уничтожено слишком много жизней. Удар по больнице Аль-Ахли должен стать переломным моментом для всего мира, толчком к тому, чтобы вместе избежать опасной эскалации конфликта. Я позабочусь о том, чтобы Соединенное королевство было в авангарде этих действий", - говорится в заявлении премьер-министра.
В ходе визита Сунак также планирует обсудить с руководством Израиля скорый допуск гуманитарной помощи в Сектор Газа, а также о возможности эвакуации находящихся там британских граждан.
- Накануне в Израиль прибыл президент США Джо Байден. Он планировал встретиться с королем Иордании, председателями Палестины и Египта в Аммане в среду, 18 октября, однако отменил поездку из-за объявления траура в Палестине по погибшим во время атаки по больнице в Газе.
- 17 октября федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Израиль с визитом солидарности.
- Израиль же отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в визите в знак солидарности в связи с нападением ХАМАСа - отмечается, что это "некогда".
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