Премьер Британии Сунак совершит двухдневный визит на Ближний Восток

Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что визит Сунака продлится два дня, он намерен посетить Израиль, где встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Исааком Херцогом и другими странами региона.

"Смерть каждого мирного гражданина – это трагедия, а, начиная с ужасного теракта, совершенного ХАМАС, уничтожено слишком много жизней. Удар по больнице Аль-Ахли должен стать переломным моментом для всего мира, толчком к тому, чтобы вместе избежать опасной эскалации конфликта. Я позабочусь о том, чтобы Соединенное королевство было в авангарде этих действий", - говорится в заявлении премьер-министра.

В ходе визита Сунак также планирует обсудить с руководством Израиля скорый допуск гуманитарной помощи в Сектор Газа, а также о возможности эвакуации находящихся там британских граждан.