Премьер Британии Сунак прибыл в Киев
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с неанонсированным визитом в Киев
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в telegram.
Он выложил видео встречи Сунака у Мариинского дворца в столице Украины.
"С первых дней войны Украина и Великобритания были мощными союзниками. Во время сегодняшней встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и добьемся желаемых результатов", - написал Зеленский.
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