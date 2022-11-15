Премьер Британии Сунак на саммите G20 назвал Китай системной угрозой западному миру
Премьер Великобритании Риши Сунак на саммите Большой двадцатки в Индонезии назвал Китай системной угрозой западному миру
Об этом сообщает The Guardian .
По словам Сунака, Китай создает системные вызовы западным ценностям и интересам.
"Я думаю, что Китай однозначно является системной угрозой и создает системные вызовы нашим ценностям и интересам. Безусловно, он является самой большой угрозой нашей экономической безопасности, позвольте мне так выразиться. Вот, что я думаю о Китае", - сказал Сунак.
Он подчеркнул, что такое мнение разделяют США и другие союзники Британии.
"Канадцы, австралийцы - все говорят одно и то же. Поэтому то, что я говорю вам, думаю, является общим мнением среди наших ближайших союзников", - заверил Сунак.
В то же время, он отметил, что Китай играет существенную роль в мировой экономике, поэтому с ним необходимо вести диалог.
"Китай является неоспоримым фактом мировой экономики и мы не сможем решать глобальные проблемы, такие как изменение климата, или здравоохранение, или дело с Россией и Украиной, не ведя диалог с ним", - подчеркнул Сунак.
- 14 ноября Риши Сунак призвал страны G20 к скоординированным действиям по решению проблем международной экономической нестабильности из-за войны в Украине.
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