Об этом говорится в материале The Times .

Стало известно, что британские чиновники надеются, что коронация, где будут присутствовать чиновники со всего мира, предоставит возможность для проведения переговоров с Китаем, которые не приведут к негативной реакции со стороны депутатов властной Консервативной партии.

Также добавляется, что в Лондоне не ожидают, что на церемонию приедет президент КНР Си Цзиньпин и, скорее всего, Пекин будет представлять должностное лицо наивысшего уровня, ответственное за внешнюю политику – бывший министр иностранных дел Ван И.

Читайте также: Китаю нужна сильная РФ для примирения США, - британский политолог Шерр

Он уже встречался с главой британского Форин-офиса Джеймсом Клеверли во время Мюнхенской конференции безопасности в рамках своего недавнего европейского турне.

В Британии также считают, что коронация может дать возможность более предметным переговорам без давления атмосферы официальной встречи.