Премьер Британии Сунак хочет использовать коронацию Чарльза ІІІ для налаживания отношений с Китаем, - The Times
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует пригласить на коронацию Чарльза ІІІ китайского чиновника и воспользоваться событием для налаживания отношений Лондона и Пекина
Об этом говорится в материале The Times .
Стало известно, что британские чиновники надеются, что коронация, где будут присутствовать чиновники со всего мира, предоставит возможность для проведения переговоров с Китаем, которые не приведут к негативной реакции со стороны депутатов властной Консервативной партии.
Также добавляется, что в Лондоне не ожидают, что на церемонию приедет президент КНР Си Цзиньпин и, скорее всего, Пекин будет представлять должностное лицо наивысшего уровня, ответственное за внешнюю политику – бывший министр иностранных дел Ван И.
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Он уже встречался с главой британского Форин-офиса Джеймсом Клеверли во время Мюнхенской конференции безопасности в рамках своего недавнего европейского турне.
В Британии также считают, что коронация может дать возможность более предметным переговорам без давления атмосферы официальной встречи.
- Напомним, накануне в Белом доме рассказали , что четко дали понять Китаю за закрытыми дверями, что в случае оказания летальной помощи России он предстанет перед серьезными последствиями.
- 2 марта стало известно, что Соединенные Штаты обсуждают с близкими союзниками возможность введения новых санкций против Китая в случае, если Пекин предоставит военную поддержку России для ведения полномасштабной войны в Украине.
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