Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на выдержку из первой крупной внешнеполитической речи действующего главы британского правительства Риши Сунака.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году. И мы оказываем новую поддержку противовоздушной обороны", - сказал он.

Сунак также пообещал, что Лондон предоставит новую поддержку Киеву в вопросе противовоздушной обороны. таким образом, Соединенное Королевство не будет менять политику бывших премьер-министров Бориса Джонсона и Лиз Трасс относительно помощи Украине.

В сентябре Британия заявила, что предоставила Украине в этом году 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов) помощи.

27 ноября министерство обороны Британии опубликовало короткое видео о том, как отправляли в Украину ракеты с лазерной наводкой Brimstone 2. Великобритания впервые передала Украине ракеты Brimstone первого поколения около шести месяцев назад.

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