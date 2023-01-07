Об этом сообщает AP .

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак собрал совет из министров правительства, медиков и руководителей служб здравоохранения на Даунинг-стрит. Вместе они должны решить проблемы здравоохранения, вызванные ростом заболеваемости коронавирусной болезнью.

Кроме того, британская медицинская система также переживает сейчас всплеск заболеваемости гриппом и другими сезонными вирусными заболеваниями, а также кадровый дефицит после Brexit.

Сейчас тысячи коек в больницах Британии заняты людьми, которые могут быть выписаны, но им некуда идти из-за нехватки мест для долгосрочного ухода. По официальным данным, за прошедшую неделю только треть пациентов, готовых к выписке из больниц в Англии, фактически оставили их.

Это привело к тому, что машины скорой помощи застряли возле больниц с пациентами, которых не могут принять, а люди с неотложными проблемами со здоровьем часами ждут прибытия медиков.

Вместе с тем в Британии возникла новая проблема. В результате инфляции выросли стоимость проживания, пищевых продуктов и энергоносителей. Теперь некоторым медицинским работникам не хватает зарплаты, поэтому медсестры и бригады скорой помощи устраивали забастовки.

Ожидается, что в понедельник лидеры медицинских профсоюзов встретятся с представителями правительства, чтобы обсудить свои требования и попытаться решить эти вопросы вне забастовок.

Кризисная ситуация возбудила дискуссию о том, как финансировать и руководить национальной службой здравоохранения. Пока она финансируется из бюджета, но этих средств не хватает для покрытия нагрузки.

3 января СМИ сообщили, что в Британии не потребуют обязательных COVID-тестов для путешественников из Китая. Путешественники могут просто отказаться от приглашения пройти тестирование по прибытии и покинуть аэропорт.

4 января в Bloomberg сообщили, что из-за вспышки COVID-19 в Китае парализована похоронная система, крематории переполнены. На фоне увеличения статистики заболеваемости Китай перестал публиковать ежедневные данные о распространении COVID-19. По данным лондонской исследовательской фирмы Airfinity Ltd., в Китае в течение января количество смертей от Covid может возрасти примерно с 9 тыс. до 25 тыс. в день.

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